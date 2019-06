El fin programado de la democracia

Los verdaderos amos del mundo ya no son los gobiernos, sino los dirigentes de grupos multinacionales financieros o industriales, e instituciones internacionales opacas (FMI, Banco mundial, OCDE, OMC, bancos centrales). La democracia no es más que un espejismo. Una suspensión proclamada de la democracia habría provocado una revolución. Es por eso que se ha decidido de mantener una democracia de fachada o ilusoria. Los ciudadanos continúan votando, pero su voto ha sido vaciado de todo contenido real. Votan por políticos que no tienen poder real.