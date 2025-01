Fin de año en la zona cero: "Al 2025 le pedimos normalidad"

"No hay ganas de celebrar nada. No me apetece fiesta, ni arreglarme, ni ir a ningún sitio. De la Noche Buena no me pude escapar porque al final la familia es la familia. Y si tú no vas, vienen ellos. Pero en Fin de Año me quedo en casa". El sentir de Gema, propietaria de un puesto de frutas y verduras en el Mercat Municipal de Catarroja es el de muchos otros vecinos de los municipios más afectados por la DANA del pasado 29 de octubre.