Se filtra la existencia de un plan para reiniciar el universo Star Wars eliminando la última trilogía de películas

La noticia en corto es esta: según una nueva filtración, Disney está estudiando reiniciar el universo Star Wars, y para ello se propone sacar completamente The Force Awakens, The Last Jedi y The Rise of Skywalker del canon oficial de la saga. Literalmente, sería como si nunca hubieran existido. Actualmente hay una guerra civil interna en la compañía. De un lado de esa contienda está John Favreau, creador de la serie The Mandalorian, productor ejecutivo de Avengers: Endgame, director del remake de El Rey León y peso pesado a tener en cuenta...