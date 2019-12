De fiesta con los satanistas españoles: "Satán es placer, rebeldía y conocimiento"

Envío erróneo o controvertido, por favor lee los comentarios.

¿Cómo logras convocar a una docena de católicos de edades comprendidas entre los 20 y los 80 años para rezar un rosario en una calle de Malasaña un jueves noche? Es sencillo: montando una organización llamada Satanistas de España y organizando una Experiencia Siniestra en un bar de San Vicente Ferrer. Un milagro de los que ya no quedan. Satanistas España se presentaron este jueves en un acto no exento de polémica. Su presidente nos explica por qué no son exactamente lo que sus detractores creen