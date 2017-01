La fiesta de nochevieja de Berghain ha durado 61 horas

Con un post en facebook que puedes ver más abajo se despedían hace un rato desde Berghain de una fiesta de Nochevieja que ha durado 61 horas seguidas. Casi nada. Por el club berlinés han pasado artistas como Ben Klock, Marcel Dettmann, Margaret Dygas, Tama Sumo, Answer Code Request, The Orb o Gerd Janson, pero como ya es habitual no habrá imágenes y probablemente tampoco sonidos que sirvan para mostrar a quienes no han podido asistir cómo ha sido el evento.