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La fiebre de los centros de datos sube la temperatura de la crisis energética global

La fiebre de los centros de datos sube la temperatura de la crisis energética global

Los centros de datos han pasado a un crecimiento anual de dos dígitos merced al boom de la Inteligencia Artificial. Los síntomas de la burbuja son evidentes con respecto a un sector que emplea dosis descomunales de electricidad y agua dulce. Se llama Asociación Española de Data Centers, se hace llamar Spain DC y es el gran lobby de los centros de datos, representa a un sector que se ha convertido en una de las grandes apuestas de los mercados en los últimos años.

| etiquetas: centros de datos , crisis energética , data centers
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