La fiebre de los centros de datos sube la temperatura de la crisis energética global

Los centros de datos han pasado a un crecimiento anual de dos dígitos merced al boom de la Inteligencia Artificial. Los síntomas de la burbuja son evidentes con respecto a un sector que emplea dosis descomunales de electricidad y agua dulce. Se llama Asociación Española de Data Centers, se hace llamar Spain DC y es el gran lobby de los centros de datos, representa a un sector que se ha convertido en una de las grandes apuestas de los mercados en los últimos años.