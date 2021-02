Fernando Simón: "No es igual estar debajo de un paso de Semana Santa que en una manifestación"

El director del CCAES, no puede permitir o prohibir los actos multitudinarios —son competencias que reacaen en las comunidades autónomas y las delegaciones del Gobierno—, pero sus palabras son escuchadas con mucha atención. Y este jueves no ha rehuido la polémica. Preguntado sobre la celebración de las procesiones de Pascua y del 8-M, Fernando Simón ha dictado sentencia: "No es lo mismo estar debajo de un paso de Semana Santa de 2.000 kilos que en una manifestación con distancia social"