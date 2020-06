Fernando Simón: "No creo que sea sensato pregonar que tenemos 43.000 fallecidos con coronavirus"  

Fernando Simón asegura sobre el exceso de mortalidad en estos meses (47.000 personas, según el INE, unas 43.000 según el sistema MoMo) que no cree "sensato pregonar que tenemos 43.000 fallecidos con coronavirus en España", sabiendo que hay grupos y causas diferentes de fallecimiento en el transcurso de esta crisis. "Precisamente por ser responsables y hacer honor a la verdad, cuando hay dudas y no hay certezas, hay que ponerlas sobre la mesa y no dar por sentado cosas que no se pueden comprobar ni apoyar con datos".