Feministas piden cambiar la ley tras el caso de Rivas y creen que su situación perjudica "más" a sus hijos

La presidenta de Mujeres Separadas y Divorciadas, Ana María del Campo, ha dicho estar "al lado de Juana" pero no estar "al lado de los que la hacen huir". "Nunca he visto mayor soledad que las mujeres que sufren maltrato. Hay que defenderla siempre sin contradecir la ley, que hay que cambiarla porque no sirve, pero no contradecirla". "La Fiscalía no sabe ni lo que hace. Esta mujer está en libertad provisional pero con unas acusaciones fiscales que no saben ni lo que dicen", ha señalado, en referencia a la petición del Ministerio Público.