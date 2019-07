Feliz año 869: la teoría de la Nueva Cronología  

Si yo ahora llegase a su casa y, así a lo loco, les dijera que todo lo que creen saber sobre la historia es falso, que Pericles no existió, que Alejandro Magno es una metáfora y que Cleopatra tuvo un rollete sexual con Napoleón Bonaparte seguramente me recibieran con escepticismo. O con abierta hostilidad, vaya, por lo del allanamiento de morada. Pero nos entendemos. Que no me creerían. Pues bien, esto, todo esto, es lo que sostiene Anatoli Fomenko y de su mano vamos a conocer la Nueva Cronología Mundial.