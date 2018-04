Muy poco después que la Junta hiciera público el fallo del Premio Castilla y León de las Artes 2017 a Félix Cuadrado Lomas, éste decidió rechazar la distinción. "No me vale que digan que ahora no hay dinero por culpa de la crisis cuando están dilapidando los cuartos, cuando no robando. Si fuera para un futbolista, seguro que había remuneración. Me parece injusto y una tomadura de pelo".