Han descubierto una tumba que se cree que fue construida para un gladiador romano llamado Éufrates en el siglo III a. C. en las ruinas de la Basílica de San Juan, una iglesia cristiana construida por el emperador Justiniano I (que reinó entre los años 527 y 565 d. C.) en el lugar donde se dice que el apóstol fue enterrado en la antigua ciudad de Éfeso. La tumba del gladiador fue reutilizada y ampliada más tarde en el siglo V d. C. para enterrar los restos de 12 personas.