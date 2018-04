Felipe VI renuncia a su título de Rey porque también lo obtuvo de forma ilícita

El Monarca Felipe VI ha mandado una carta renunciando al título. En esta misiva, Don Felipe ha alegado irregularidades administrativas ajenas a él. “La culpa siempre es de los criados que lo mueven todo de sitio y uno no sabe ni qué títulos tiene”, declaraba el Monarca. Felipe VI también ha declarado: “No me planteo la dimisión porque no hay razones objetivas para ello, todo el mundo miente en su currículum. Esto es España, no Islandia”.