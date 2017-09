Felipe VI despeja de actos públicos su agenda para la semana posterior al 1-O

Felipe VI estará en Zarzuela con trabajo de despacho en contacto permanente con Rajoy Es una decisión totalmente inusual. La primera vez que la Casa del Rey no tiene ninguna actividad oficial en una semana que no sea periodo vacacional. La agenda para la próxima semana se hace pública los viernes. Hoy ha salido más tarde de lo habitual y en la nota se dice no se prevén actividades oficiales con cobertura informativa. De hecho, tenía previsto la inauguración de una cumbre de la empresa familiar en Toledo, a la que finalmente no asistirá.