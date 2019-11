Felipe VI defiende en Cuba ante Díaz-Canel que "los cambios en un país no pueden ser impuestos"

"De la misma manera que no puede tener éxito un cambio que no emane del interior de las fuerzas sociales y políticas de un país, el cambio no traerá consenso y bienestar si no representa la voluntad de la ciudadanía" manifiesta el rey. El presidente cubano responde reivindicando los "principios claros de independencia y soberanía" de Cuba y agradece el "respaldo" de España ante las sanciones de Estados Unidos a la isla