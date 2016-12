Feijóo reitera que no cesará a los cargos imputados por la hepatitis: "Cumplieron con su trabajo"

No sólo no le preocupa el auto, sino que cree que es "en beneficio de los investigados". El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, está satisfecho con la última resolución de la Audiencia Provincial de A Coruña, que estimó parcialmente el recurso de la Fiscalía para ampliar la imputación de dos altos cargos del Servizo Galego de Saúde (Sergas). Serán ahora investigados no sólo por prevaricación sino por un posible delito de homicidio imprudente por el supuesto retraso en el suministro de los medicamentos contra la hepatitis C.