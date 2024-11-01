edición general
Feijóo rechaza llegar a la Presidencia a través de moción de censura: "Quiero que me elijan los españoles en las urnas"

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado que no quiere ser presidente del Gobierno de España a través de una moción de censura, sino que lo que quiere es que le elijan los españoles "en las urnas". "Esto es lo que quiero, porque esto es lo que quiere mi país", ha expresado el líder 'popular'. "Si usted está con la decencia, deje que se convoquen elecciones en España. Yo no quiero ser presidente del gobierno de España. Lo que quiero es que me elijan los españoles en las urnas, no a través de ninguna moción, sino a través de.

#1 sorecer
Insiste. El no es presidente, porque no quiere...
mikhailkalinin #3 mikhailkalinin
#1 o si. O las dos cosas. O ninguna.
Antipalancas21 #5 Antipalancas21
Feijóo cada dia se parece mas a Trump, cambia de parecer cada día, ayer pedía a Junts que le apoyaran para una moción de censura y hoy ya no la quiere, sera por que se han reído de el sobre todo en Cataluña.
oceanon3d #2 oceanon3d *
Es un meme con patas ....

A ver si Junts con su ultimo traking de intención de votos ve que las cuenta les siguen sin salir, y van a peor, con sus nuevos competidores ultras en Cataluña y vuelve al redil.

Dos años pueden ser muy largos para este bobo ...y lo sabe. Es lo que tiene no tener políticas reales que ofrecer y confiar el 100% de de acción de oposición al brazo togado del "quien pueda que haga".
