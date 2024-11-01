Feijóo rechaza llegar a la Presidencia a través de moción de censura: "Quiero que me elijan los españoles en las urnas"

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado que no quiere ser presidente del Gobierno de España a través de una moción de censura, sino que lo que quiere es que le elijan los españoles "en las urnas". "Esto es lo que quiero, porque esto es lo que quiere mi país", ha expresado el líder 'popular'. "Si usted está con la decencia, deje que se convoquen elecciones en España. Yo no quiero ser presidente del gobierno de España. Lo que quiero es que me elijan los españoles en las urnas, no a través de ninguna moción, sino a través de.