FC Barcelona: Ciria: "El préstamo de Goldman Sachs del Barça es para pagar salarios"

El club está utilizando la deuda a 30 años por el Espai Barça para pagar los salarios de este ejercicio". "Goldman Sachs es un banco de inversión, no un banco de préstamo de dinero. Que aparezca Goldman Sachs significa que el Barcelona no ha podido acudir a las entidades nacionales para incrementar la deuda. Por lo tanto, la economía está ahogando a la institución. "La deuda que se necesita pagar a corto plazo es del 77%. Eso significa que no hay dinero para pagar las nóminas ni a algunos proveedores.