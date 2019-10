El FBI desclasifica documentos sobre el grupo secreto de pedofilia 'The Finders' [EN]  

El FBI ha desclasificado y liberado documentos sobre "The Finders", una supuesta red secreta de secuestros de niños vinculada a la comunidad de inteligencia de Estados Unidos. Durante un registro de una casa y un almacén propiedad de "The Finders" en 1987, un funcionario del Servicio de Aduanas de los Estados Unidos (UCSC) afirma "haber observado una cantidad sustancial de equipo informático y documentos que supuestamente contenían instrucciones para obtener niños con fines no especificados", declaró el FBI.