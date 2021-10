El fármaco que ataca con éxito los tumores del cáncer de pulmón y que ya se administra en Estados unidos

El Sotorasib es un medicamento que ha demostrado actividad anticancerígena en los cánceres de pulmón con la mutación G12C en el gen KRAS (un tipo de cáncer pulmonar con una alta mortalidad y usualmente ligado al consumo de tabaco), tal y como atestigua un ensayo clínico publicada en el medio especializado The New England Journal of Medicine que ha propiciado la aprobación provisional por parte de la FDA estadounidense para su uso en el país norteamericano.