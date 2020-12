El fantasma de la nación: Los engranajes de la trampa tribal catalana

Si uno se acerca a los libros de historia resulta sencillo notar que el nacionalismo ha sido el gran estigma europeo desde hace ya algunos siglos. Aunque la cosa ya no está tan fanatizada como antes, cuando nos dio por destriparnos unos a otros enarbolando absurdos trozos de tela, ahí están el Brexit, Escocia, Baviera, Borgoña, Alsacia, Lombardía, Bélgica, Laponia, etc., etc., etc. Y España. Porque si en Europa hay un país saturado de nacionalismos es el nuestro. Cataluña, País Vasco, Galicia, Andalucía, Valencia, Navarra…