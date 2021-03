La familia teme por la vida de un preso saharaui que lleva 50 días en huelga de hambre

Desgarrador alegato el de la madre de Mohamed Lamin Haddi, que se ha presentado ante las puertas de la cárcel de Tiflet 2. La madre y dos de sus once hijos cogieron un avión y se fueron el sábado a verle. La cárcel de Tiflet 2 está muy lejos de su casa, a unos 1.300 km de El Aaiún y 50 km al este de Rabat. Un viaje duro para Munina, que se encontró el pasado lunes con que no le dejaban ver a su hijo. Ella no sabe si está vivo o muerto. Ni siquiera la comunicación telefónica es fluida. Se pregunta si es que está muerto ya. En ese caso...