La falta de aliados lleva al PP a perder todas las votaciones relevantes del Congreso

"No hablan con nosotros". "Parece que para ellos no existimos". "Como en ocasiones hemos apoyado iniciativas del Gobierno, dan por hecho que no tienen nada que negociar con nuestro grupo". Estas son algunas de las reflexiones que realizan diputados de distintas fuerzas de la oposición. Partidos de izquierdas, nacionalistas o independentistas que aseguran que el Partido Popular de Pablo Casado ni siquiera se pone en contacto con ellos cuando presenta iniciativas en el Parlamento para tratar de lograr su apoyo