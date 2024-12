Un falso policía municipal puso multas y patrulló durante tres años en un pueblo de Bizkaia

El uniforme no le delataba. Tampoco su modo de actuar. Ni la placa o el arma. Fue su locuacidad la que empezó a levantar sospechas entre sus compañeros. Algunas de sus aseveraciones pronto se vio que quizá no eran ciertas. Fue el inicio de la investigación abierta que llevó a descubrir que aquel policía municipal de 30 años en realidad podía no serlo, que el título que había aportado para acreditarlo y optar a la OPE municipal podría estar falsificado. Ocurrió la pasada primavera en la localidad vizcaína de Etxebarri, 11.000 habitantes.