Todas las declaraciones de Casado son falsas pero por cómo están formuladas hay que analizarlas una a una. La creación de empresas no ha caído. De hecho, en enero de 2019 se crearon más empresas (8.991) que en mayo de 2018 (8.830). Por otro lado, no existe un índice de creación de empresas y las estadísticas oficiales no recogen destrucción de sociedades.