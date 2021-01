Falsas denuncias: Cuarta condena a una falsa maltratada reincidente desde 2007

El juez de lo penal 10 de Sevilla impuso este jueves una multa de 1.440 euros a Raquel Valle Béjar, una mujer que ya ha sido condena en cuatro ocasiones por denuncias falsas de maltrato contra su ex marido. Por una de ellas, el hombre pasó once meses en prisión en el año 2007 hasta que se se demostró la falsedad de la acusación. En el juicio celebrado este jueves, la mujer aceptó una condena de doce meses de multa con cuota de 4 euros (1.440 euros), indemnizar en 2.000 euros a su ex y pagar las costas de 1.200 euros de la acusación particular.