Falsa identidad, asesino en serie, sin techo... Lo que sabemos del sospechoso en la investigación de los cuatro cadáveres en el Sena [FR]

Los investigadores de la Brigada Criminal de París sospechan que un misterioso indigente, supuestamente argelino, es un asesino en serie, detrás de los cuatro cadáveres encontrados flotando en el Sena, según pudo saber BFMTV de una fuente cercana a la investigación, confirmando información de Le Parisien. Las víctimas son un francés de 48 años residente en Créteil, un argelino de 21 años residente en Choisy-le-Roi y dos hombres sin hogar: otro argelino de 21 años y un tunecino de 26 años.