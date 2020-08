Fallout 4: Analizando los pros y los contras 5 años después

Dos meses es lo que me costó terminarme el Fallout 4. Pensaba que me iba a costar un poco más, porque el Fallout 3, me duro acabármelo al 100 x 100 dos meses y medio. Fallout 4 es más largo y con más contenido, así es que antes de comprarlo ya te vas a haciendo la idea, que vas a perder todo el contacto con el exterior y tu vida social se va a ir al traste por unos buenos meses. Pero Fallout 4, es uno de esos juegos que hasta que no te lo acabas, no paras de jugar. Ha haciéndose más corto de lo que pensabas su existencia.