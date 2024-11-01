Fallecen la mona Lisa y el tigre Pedro

Lisa, la mona araña (Ateles chamek) tenía 17 años y al momento de su fallecimiento atravesaba un cáncer avanzado. Llegó al ex zoológico proveniente de Santa Fe en el año 2009. Fue uno de los animales que no se pudo trasladar junto a Marco Antonio, que era su compañero. Diego era un tigre de bengala macho. Al momento de fallecer tenía 21 años y por su edad era considerado geronte. Llegó al ex zoo en el año 2010, rescatado de un circo donde vivía junto a otros 13 tigres dentro de un carro.