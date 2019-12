Fallece Neil Innes, compositor de musica de los Monthy Phyton (ENG)

Neil Innes, uno de los más prolíficos colaboradores de los Monty Phyton, ha fallecido a los 75 años, al parecer de causas naturales. Innes había participado en varios sketches del grupo cómico y había escrito algunas de sus canciones para los álbumes Monty Python's Previous Record y The Monty Python Matching Tie and Handkerchief. El actor, compositor y cómico también formaba parte de la banda musical The Rutles. Fue, junto a Douglas Adams, el único que no era miembro oficial de los Monty Python, que siempre apareció acreditado como guionista.