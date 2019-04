Fallece Earl Thomas Conley

El cantautor de música country, Earl Thomas Conley, falleció a los 77 años de edad. El intérprete, quien colocó más de 18 temas en la primera posición de las listas de Billboard, padecía una condición de demencia y había estados los últimos meses en cuidados paliativos. Conley nació en 1941 y se le considera uno de los grandes del country. Entre sus éxitos se encuentran "Fire and Smoke", "Your Love’s on the Line", "What I'd Say", “Once in a Blue Moon”, "Angel in Disguise", "Nobody Falls like a fool" y "I Have Loved You Girl", entre otros.