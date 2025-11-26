·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
12617
clics
El dueño de Menéame llamando "hijos de rata" a los usuarios ¿Nos hemos vuelto locos?
5571
clics
Bienvenidos a Action Park: El auge y la caída del parque de atracciones más peligroso de Estados Unidos en fotos [ENG]
4661
clics
Desvelan la contraseña de la DGT en Informativos Telecinco y es tan fácil que cualquiera podría adivinarla
5376
clics
Maravillas históricas de la ingeniería: fotos que revelan cómo lo lograron (ENG)
5079
clics
Tortilla pal concurso
más votadas
495
Vito Quiles amenaza a "El Salto" tras desvelar los pagos del PP: "No queréis acabar como vuestro fiscal"
710
Tres jueces del Supremo que condenaron al fiscal general impartieron tras el juicio un curso pagado por una acusación
336
La carnicería de Israel en Gaza es 31.000 muertos mayor de lo conocido hasta ahora
351
El TJUE avisa de que todo Estado miembro debe reconocer el matrimonio homosexual contraído en otro país de la UE
619
Una congresista republicana reconoce que Trump quiere Venezuela por el petróleo y que están a punto de entrar
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
12
meneos
184
clics
La factura de Mazón y Vilaplana en El Ventorro fue de 165 euros
El dueño del restaurante ha aportado también a la juez dos fotografías del reservado donde comieron y sus medidas.
|
etiquetas
:
ventorro
,
mazon
,
dana
,
valencia
10
2
2
K
120
actualidad
21 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
10
2
2
K
120
actualidad
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
YSiguesLeyendo
*
LO IMPORTANTE
:
En esa factura, a la que ha tenido acceso EFE,
se hace constar como receptor de la misma al PP de la Comunitat Valenciana</i>
.
ESTE DOCUMENTO, ESTE DATO, ES FUNDAMENTAL para imputar al PP en la causa, como organización, como partido, y no únicamente a personas concretas
... oléeee!
4
K
69
#3
guuilesmiz
#1
1
K
17
#4
Sandilo
#1
Ves? Los de izquierda solo pensáis en ver como podéis pillar la poltrona mientras que la derecha se preocupa por los valencianos. Solo os preocupa si Mazón se tomó un whiski en lugar de preocuparos por la gente de Valencia.
Si quieren ayuda que la pidan…
Por eso sube la derecha y la derecha se hunde en su miseria.
3
K
18
#11
guuilesmiz
#4
te parece que el pueblo de izquierdas no se preocupó suficiente por sus vecinos, pedazo de impresentable?
Rabia todo lo que quieras de que también nos preocupemos de meter a vuestros ídolos delincuentes psicópatas en prisión, con todas las dificultades que pone por delante este sistema corrupto. Te vas a quedar con las ganas de que Mazón se vaya de rositas para poder comerle los huevos de par en par, que se ve es lo que te gusta.
3
K
34
#18
fingulod
#4
Se ha visto lo que se preocupaba por los valencianos según subían las aguas.
0
K
7
#17
smilo
#1
eso sería lo ideal, el PP está visto y demostrado que se folla la justicia cuando quiere, una comida particular a cargo de la Generalitat? Se la suda, nada va a pasar.
0
K
11
#2
guuilesmiz
165€ por aguantar a esos dos impresentables todas esas horas, en un reservador con baño privado. Me parece muy barato
4
K
58
#5
Dramaba
#2
Supongo que el resto se lo cobrarán "en contactos"
0
K
11
#6
ur_quan_master
#2
estará la
factura
y la
factura
que no tiene por que ser ni en dinero.
0
K
11
#14
camvalf
#2
Me huele a que esa factura no es muy fiel, 165 eurillos te los gasta un una comida si se te va un poco la mano, sin reservado los 100 € se te van tranquilamente.
1
K
21
#21
u_1cualquiera
#14
y no te olvides de los alimentos que tomaron
mierda, perdona, en otro comentario dije que deberíamos ignorar lo que hicieron
0
K
11
#9
Olepoint
Estaría bien saber exáctamente lo que pidieron e ir cientos de veces al Ventorro y exigir mismos precios...
1
K
17
#7
Deviance
Si esto es cierto, otra vez que ha mentido, dijo en medios que iba como "presidente del PP por Valencia", no como President de la Generalitat ........ y por ahí vienen los tiros del otro día del congreso que le preguntaban por el tema de los escoltas.....
Es que es tan burdo que llega a parecer un delirio.
0
K
13
#8
YSiguesLeyendo
#7
te equivocas: justo en esto es en lo que NO ha mentido. esta factura esta emitida a nombre (y por tanto la ha pagado) el partido, no el gobierno ("se hace constar como receptor de la misma al PP de la Comunitat Valenciana"), por tanto es cierto lo que dijo Mazón de estar en calidad de presidente del partido, no del gobierno
2
K
40
#10
Deviance
#8
Cierto, disculpas a todo el foro. es la dislexia, o la mala sangre que me hace ver nublado cuando veo ciertas cosas...... y por cierto:
-
"Lo siento, no volveda a ocudid
". ......
1
K
24
#15
Juantxi
#8
Entonces puede ser una especie de sobresueldo, ¿Comía toda los días así, y se lo pagaba el partido?
0
K
12
#13
ayatolah
*
Recordemos que en el primer comunicado que dio Vilaplana por medio de un abogado, especificó que habían pedido"entradas para el centro [de la mesa]", para compartir.
Y ahora resulta que eran dos menús.
¿Tanto les cuesta mantener una sola versión?
0
K
10
#16
guuilesmiz
tan fácil como irte de comilona y pedir la factura a nombre de tu partido para dejar de ser Presidente de tu territorio y por tanto poder eludir las responsabilidades y obligaciones que ello conlleva? En un día como ese, con alerta máxima por una DANA.
Lo siento,
pero no cuela
.
Mazón RESPONSABLE como JEFE DE GOBIERNO de la Comunidad Valenciana. Va a acabar en prisión, por mucho perfume que lleve la factura.
0
K
10
#20
ikzuge
#16
Que el tio es un indeseable yo no lo dudo, yo dudo que acabe en la carcel.
0
K
6
#12
SantanaS
82,5 euros por cada menu? Precio más raro...
0
K
7
#19
fingulod
#12
En esos restaurantes no se come de menú.
0
K
7
Ver toda la conversación (
21
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Si quieren ayuda que la pidan…
Por eso sube la derecha y la derecha se hunde en su miseria.
Rabia todo lo que quieras de que también nos preocupemos de meter a vuestros ídolos delincuentes psicópatas en prisión, con todas las dificultades que pone por delante este sistema corrupto. Te vas a quedar con las ganas de que Mazón se vaya de rositas para poder comerle los huevos de par en par, que se ve es lo que te gusta.
mierda, perdona, en otro comentario dije que deberíamos ignorar lo que hicieron
Es que es tan burdo que llega a parecer un delirio.
-"Lo siento, no volveda a ocudid". ......
Y ahora resulta que eran dos menús.
¿Tanto les cuesta mantener una sola versión?
Lo siento, pero no cuela.
Mazón RESPONSABLE como JEFE DE GOBIERNO de la Comunidad Valenciana. Va a acabar en prisión, por mucho perfume que lleve la factura.