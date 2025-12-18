Facebook cobrará a los usuarios por publicar enlaces Eng  

Facebook comenzará a cobrar a los usuarios por publicar enlaces en la red social, una medida que amenaza con reducir aún más el tráfico hacia fuentes externas .La red social está probando limitar el número de enlaces web que los usuarios pueden compartir a dos al mes, a menos que paguen 11,99 libras por una suscripción a «Meta Verified» En capturas de pantalla Facebook advierte a los usuarios: «A partir del 16 de diciembre, ciertos perfiles de Facebook sin Meta...(..) MURO POROSO TEXTO INTEGRO 1º COMENT TRADUCCION 2º COMENT
The social media site is testing limiting the number of web links users can share to two per month unless they pay £11.99 for a “Meta Verified” subscription.
In screenshots shared by social media users, Facebook warns users: “Starting Dec 16, certain Facebook profiles without Meta Verified will be limited to sharing two organic… » ver todo el comentario
La decisión del gigante tecnológico podría reducir el tráfico de las redes sociales hacia sitios web de noticias y otras empresas
Por Matthew Field
Facebook comenzará a cobrar a los usuarios por publicar enlaces en la red social, una medida que amenaza con reducir aún más el tráfico hacia los editores de noticias, las empresas y los blogueros.
La red social está probando limitar el número de enlaces web que los usuarios pueden compartir a… » ver todo el comentario