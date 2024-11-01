edición general
Facebook bloquea a usuarios legítimos con verificaciones intrusivas mientras los bots siguen proliferando

La paradoja de las redes sociales vuelve a estar sobre la mesa: Facebook exige a algunos usuarios legítimos pruebas biométricas como un videoselfie para demostrar que son humanos, al tiempo que millones de cuentas falsas y bots siguen activos sin control efectivo. El procedimiento, que puede parecer un simple trámite de seguridad, tiene un efecto devastador: durante la verificación, la persona afectada queda sin acceso a su perfil personal, páginas de empresa, campañas publicitarias y Business Manager.

mariKarmo #1 mariKarmo
Aún hay gente usando Facebook? sorprendido. Y lo digo de verdad. Pensaba que esa red social ya estaba como de lado, no?
1
alpoza #2 alpoza
#1 Yo lo deje hace varios años cuando me preguntaron algo parecido y no me dejaban entrar... y no lo hecho de menos.
0
cosmonauta #3 cosmonauta
#1 Por eso piden pruebas de vida :-D :-D :-D :troll:
0
angelitoMagno #4 angelitoMagno
#1 Si, de hecho es la red social más usada en España, descontando whassap (que para mi no es una red social, pero la suelen contar como tal)

Entre las personas que se conectaron a Internet de manera regular, las redes sociales más demandadas fueron Facebook (56,5 %) e Instagram (51,9 %). Las aplicaciones de Meta fueron las redes sociales más utilizadas. Sin embargo, la red social cuyo uso aumentó más fue TikTok (26,6 %) con tres puntos porcentuales más en el último año.…   » ver todo el comentario
0
Skiner #5 Skiner
#1 Aún tiene una base de usurios considerable.
Mucha gente tiene cuentas aunque no lo use mucho.
0

