Facebook bloquea a usuarios legítimos con verificaciones intrusivas mientras los bots siguen proliferando

La paradoja de las redes sociales vuelve a estar sobre la mesa: Facebook exige a algunos usuarios legítimos pruebas biométricas como un videoselfie para demostrar que son humanos, al tiempo que millones de cuentas falsas y bots siguen activos sin control efectivo. El procedimiento, que puede parecer un simple trámite de seguridad, tiene un efecto devastador: durante la verificación, la persona afectada queda sin acceso a su perfil personal, páginas de empresa, campañas publicitarias y Business Manager.
| etiquetas: facebook , bloqueos , censura , libertad , verificación , bots , videoselfie
Entre las personas que se conectaron a Internet de manera regular, las redes sociales más demandadas fueron Facebook (56,5 %) e Instagram (51,9 %). Las aplicaciones de Meta fueron las redes sociales más utilizadas. Sin embargo, la red social cuyo uso aumentó más fue TikTok (26,6 %) con tres puntos porcentuales más en el último año.… » ver todo el comentario
Mucha gente tiene cuentas aunque no lo use mucho.