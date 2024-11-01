Facebook bloquea a usuarios legítimos con verificaciones intrusivas mientras los bots siguen proliferando

La paradoja de las redes sociales vuelve a estar sobre la mesa: Facebook exige a algunos usuarios legítimos pruebas biométricas como un videoselfie para demostrar que son humanos, al tiempo que millones de cuentas falsas y bots siguen activos sin control efectivo. El procedimiento, que puede parecer un simple trámite de seguridad, tiene un efecto devastador: durante la verificación, la persona afectada queda sin acceso a su perfil personal, páginas de empresa, campañas publicitarias y Business Manager.