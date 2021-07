El fabricante de un dudoso medicamento contra el Alzheimer de 56.000 dólares ofrece una prueba cognitiva que nadie puede superar [eng]

¿Alguna vez se le olvidan las cosas, como una cita con el médico o una cita para comer? ¿Le cuesta a veces pensar en la palabra correcta para algo común? ¿Se siente alguna vez más ansioso o irritable de lo normal? ¿Se siente alguna vez abrumado cuando intenta tomar una decisión? Si has respondido "no, nunca" a todas esas preguntas, existe la posibilidad de que no seas realmente humano. No obstante, debería hablar con un médico para que le haga pruebas cognitivas adicionales para comprobar si tiene la enfermedad de Alzheimer.