Fabrican quesos con piel de axilas, dedos y ombligos de famosos

Una idea realmente asquerosa llevó a cabo el museo Victoria and Albert, en Reino Unido, donde decidieron realizar una exposición de quesos fabricados con piel muerta de famosos. “Sé que suena asqueroso pero en realidad, es bastante inteligente, no todas las bacterias son malas, incluso el queso que se vende en las tiendas provienen de bacterias; por supuesto no está hecha de bacterias de humanos pero creo que es una manera divertida de probar algo diferente", destacaron los impulsores de esta iniciativa, de acuerdo con Crónica.