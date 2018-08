La extrema derecha está ganando la batalla comunicativa. Analizamos por qué

Llevo tres años metido en todos los grupos franquistas y peperos que me he cruzado en Facebook (...) estas personas, con toda su bilis y cortas miras, no dejan de ser Pueblo, ingenuo e inocente Pueblo, que es inofensivo cuando tiene lavadora. Son las gentes que van al remolque de la historia, aferrándose a lo conocido y a su infancia, y negando el cambio y todo lo que no esté al alcance de su vista.