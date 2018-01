La extesorera del PP valenciano: "No sé interpretar un balance y no me sé los estatutos"

Yolanda García, exdiputada en las Corts valencianas, declara en la Audiencia Nacional por el caso Gürtel que no tenía ningún conocimiento contable y niega haber hablado con los empresarios.García ha dicho no tener si quiera conocimientos contables. "Señoría, de verdad que no sé ni siquiera interpretar el balance o como se llame, no sé cuál es esa factura y no sé por qué pone... yo no lo he puesto", ha declarado la extesorera, que también ha dicho que no conoce los estatutos del PP y que no habló con ningún empresario.