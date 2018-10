Un exregidor de Ciudadanos se hace militante de ERC acusando al partido de Rivera de actuar como una 'secta'

El ex concejal de Ciudadanos en Calafell Jesús Benedicto -ahora concejal no adscrito- se ha hecho militante de ERC asegurando que la formación de Albert Rivera no permite a sus miembros "pensar libremente". "Son los testigos de Jehová de la política. Son una secta", espetó en una entrevista a la ACN, afirmando que los miembros de Cs "son presos de su propio partido".