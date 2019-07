Expulsando de la democracia a 3,7 millones de españoles

Durante estos últimos meses y semanas, hemos visto cómo se les decía a 3,7 millones de españoles que no tenían derecho a ver su voto representado en el Gobierno, que los votos de los demás españoles pueden entrar en el Gobierno pero los suyos no. Luego se les dijo que se daba un paso enormemente magnánimo y que, si bien las personas que ellos habían votado en las urnas no podían entrar en el Gobierno, sí podían entrar "independientes de reconocido prestigio" o "técnicos cualificados" elegidos por otro partido diferente al que ellos habían...