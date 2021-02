El expresidente de Sudáfrica Jacob Zuma rechaza comparecer ante el comité que le investiga por corrupción

El expresidente de Sudáfrica Jacob Zuma ha recalcado este lunes que no comparecerá ante el comité que le investiga por corrupción, a pesar de la orden emitida el jueves por el Tribunal Constitucional para que se presentara ante las vistas. "Si esta postura es considerada una violación de su ley, que su ley siga su curso. No temo ser arrestado. No temo ser condenado ni ser encarcelado", ha dicho en un comunicado, en el que ha vuelto a rechazar la competencia del juez que encabeza…