Explicación de por qué Navarra no está bajo estado de alarma pero Madrid sí [HILO]

Hilo que explica las diferencias entre Madrid y Navarra: "Veo varios tuits preguntándose porque se aplica estado de alarma en Comunidad de Madrid y no en Navarra, con mayor incidencia. No sé cuando hay que tomar cada medida, no sé de salud pública. Pero me gustaría hacer breve hilo explicando por qué los DATOS NO SON COMPARABLES. Explicaré por qué".