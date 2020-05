Experto revela el motivo por el que las mejores bandas de Rock vienen de Inglaterra

¿Te has dado cuenta que muchas de las bandas que escuchas hoy en día o la gran mayoría de bandas estrellas de los 80s, 90s y más nacieron en Inglaterra? Partamos por lo básico, Black Sabbath, Deep Purple, Pink Floyd, The Who, Queen, Led Zeppelin, The Beatles y podemos seguir así para toda la vida… pero ¿cuál es el motivo detrás de todo esto? ¿Tienen algo en la sangre que nosotros no?