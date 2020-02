Experto dice que el nuevo virus es básicamente un mal resfriado [ENG]

No hay una vacuna en el horizonte inmediato para el nuevo virus 2019-nCoV, pero no hay necesidad de entrar en pánico porque el mundo "va a tener básicamente un resfriado muy fuerte durante unos cinco meses", según John Nicholls, profesor clínico de la Universidad de Hong Kong (HKU). Cuando se le preguntó si el nuevo virus podría mutar a una cepa más peligrosa, comentó: "Si este virus sigue el mismo camino que el SARS o el MERS, no mutará". Esto no será endémico. Creo que se quemará en unos seis meses ".