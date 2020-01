Mi experiencia dando charlas LGTB: "Si no fuera por personas como tú, mi hijo se habría matado”

Cuando empiezo a dar charlas de igualdad LGTB en cualquier centro educativo, y ya he impartido bastantes, lo primero que intento establecer es qué habría necesitado yo para poder considerarme a mí mismo que no era un monstruo . Pero además no solo pienso en los jóvenes que están descubriendo su orientación sexual o identidad de género, sino en cómo llegar a la mente de aquellos que están a su lado y para quienes ser lesbiana, gay, bisexual o trans es un motivo de risa. porque sí, muchos hemos sufrido un brutal acoso en el colegio por ser LGTB.