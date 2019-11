La exmiss Inés Sainz denuncia que le han rescindido el contrato por tener cáncer

La empresa para la que trabajaba como imagen la exmiss vizcaína Inés Sainz ha rescindido su contrato solo dos días después de que ella anunciase que sufre cáncer de mama, según ella misma ha denunciado. «Es mucho lo que tengo que sacar adelante y con la comida de mi hijo no se juega, pero estoy en rollo 'paz y amor'. No me han pagado, se han quedado más anchos que largos y le he estado dando muchas vueltas, pero mi madre me educó como una señora y no diré la marca», aseguró.