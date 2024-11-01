¿Existe el Destino? (ahora, filosóficamente completo)  

¿Tenemos libertad o hay un destino predefinido para todos? Estas dos posturas llevan miles de años enfrentadas a muerte. Y parece que solo una puede salvarse: si triunfa la libertad, el destino no existe. Pero si gana el destino, nuestra libertad es una mera ilusión. ¿O… no necesariamente? [ Índice del Video (del canal Quantum Fracture): 00:00 Introducción; 02:00 Fatalismo vs. Libertad; 05:35 Fatalismo vs. Determinismo Acausal; 10:23 Libertad Absoluta vs. Determinismo; 14:17 Sapolsky vs Mitchell 19:17 Epílogo ]