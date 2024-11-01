edición general
¿Existe el Destino? (ahora, filosóficamente completo)

¿Tenemos libertad o hay un destino predefinido para todos? Estas dos posturas llevan miles de años enfrentadas a muerte. Y parece que solo una puede salvarse: si triunfa la libertad, el destino no existe. Pero si gana el destino, nuestra libertad es una mera ilusión. ¿O… no necesariamente? [ Índice del Video (del canal Quantum Fracture): 00:00 Introducción; 02:00 Fatalismo vs. Libertad; 05:35 Fatalismo vs. Determinismo Acausal; 10:23 Libertad Absoluta vs. Determinismo; 14:17 Sapolsky vs Mitchell 19:17 Epílogo ]

Milmariposas #2 Milmariposas
Estoy viendo la serie "The good place". Recomendable para estos temas.
javierchiclana #4 javierchiclana
No. Siguiente pregunta. :shit:
Tito_Keith #3 Tito_Keith
todo puto random, bro
#5 Galton
#3 ¡La vida es una tom, tom, tombola! {0x1f3b5} {0x1f3b5} {0x1f3b5}
Joker_2O #1 Joker_2O
Yo creo que las dos opciones pueden coexistir, no son excluyentes, tu eliges, pero eso no quiere decir que analizando el universo partícula a partícula se pueda predecir tu decisión.
No creo que seamos muy distintos que una bacteria que se aleja si hay peligro o se acerca si hay alimento, solo somos mas complejos.
