¿Existe alguna pareja de palabras en español tal que solo difieran entre ellas en una diéresis sobre una "u"?

"Leaving out the accent marks seldom produces confusion, but it may pose a problem in some cases. Sí ("yes") vs. si ("if") is one notorious case. The diaeresis over ü is definitely not a problem. I'll be hard-pressed to think of a word that could conceivably be misread due to its missing a diaeresis over u." Leído esto, me pregunto: ¿existe alguna pareja de palabras en español, tal que se diferencien la una de la otra solo en una diéresis, haciendo por tanto necesaria dicha marca para distinguirlas?