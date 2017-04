Las exenciones del IBI a la Iglesia católica en Madrid superan los 15 millones de euros anuales

El Ayuntamiento de Madrid en respuesta a la solicitud de Madrid Laica sobre las execiones del IBI ha aportado los siguientes datos.Dado que no ha proporcionado el listado, ni la titualirdad individual de cada uno no se ha podido elaborar una información detallada que permita conocer, por ejemplo, el uso de los edificios exentos o el carácteer lucrativo o no de los mismos.