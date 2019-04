El exdirector de ‘El Mundo’ admite que se equivocó al participar en “la conspiración” contra la jueza Rosell  

Tres años después, David Jiménez (Barcelona, 1971), exdirector de El Mundo, ha reconocido en su libro El director (Libros del KO) que no hizo caso a quienes le advertían de que el periódico estaba participando en la cacería a la entonces diputada de Podemos y magistrada Victoria Rosell: “Como director no había hecho las preguntas necesarias y había desatendido las sospechas de quienes desde el entorno de la acusada me habían advertido de que se trataba de una conspiración”.